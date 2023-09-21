Дни культуры Ростовской области в Беларуси открыл ансамбль Донских казаков

Дни культуры Ростовской области проходят в Минске с 21 по 24 сентября. Фото: правительство Ростовской области

В Беларуси Дни культуры Ростовской области открыл ансамбль Донских казаков. Об этом сообщили на сайте правительства региона 21 сентября.

Первый день начался с презентации. В ней приняли участие первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов, министр культуры Анна Дмитриева, а также представители донских учреждений культуры и Республики Беларусь.

В ходе мероприятия между госучреждениями культуры Ростовской области и Республики Беларусь подписали соглашения о сотрудничестве. Также в ходе мероприятия доклады представили Государственный музей М.А.Шолохова, Ростовский областной краеведческий музей, Новочеркасский музей истории донского казачества и другие учреждения культуры.

Напомним, что Дни культуры Ростовской области проходят в Минске с 21 по 24 сентября.

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