Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 сентября 2023 19:26

Дни культуры Ростовской области в Беларуси открыл ансамбль Донских казаков

В Минске Дни культуры Ростовской области открыл ансамбль Донских казаков
Лейла МИРИШОВА
Дни культуры Ростовской области проходят в Минске с 21 по 24 сентября. Фото: правительство Ростовской области

Дни культуры Ростовской области проходят в Минске с 21 по 24 сентября. Фото: правительство Ростовской области

В Беларуси Дни культуры Ростовской области открыл ансамбль Донских казаков. Об этом сообщили на сайте правительства региона 21 сентября.

Первый день начался с презентации. В ней приняли участие первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов, министр культуры Анна Дмитриева, а также представители донских учреждений культуры и Республики Беларусь.

В ходе мероприятия между госучреждениями культуры Ростовской области и Республики Беларусь подписали соглашения о сотрудничестве. Также в ходе мероприятия доклады представили Государственный музей М.А.Шолохова, Ростовский областной краеведческий музей, Новочеркасский музей истории донского казачества и другие учреждения культуры.

Напомним, что Дни культуры Ростовской области проходят в Минске с 21 по 24 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Минске пройдут Дни культуры Ростовской области

В Минске состоится пресс-конференция в честь Дней культуры Ростовской области (подробнее)