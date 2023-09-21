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НовостиОбщество21 сентября 2023 19:39

На Ростовской области отремонтировали школу после вмешательства прокуратуры

После вмешательства прокуратуры в Мясниковском районе отремонтировали здание школы
Лейла МИРИШОВА
После вмешательства прокуратуры в Мясниковском районе отремонтировали здание школы

После вмешательства прокуратуры в Мясниковском районе отремонтировали здание школы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области отремонтировали здание школы после вмешательства прокуратуры. Об этом 21 сентября сообщили на сайте надзорного ведомства.

В поселке Чалтырь Мясниковского района образовательное учреждение нуждалось в ремонте. Некоторые стены начали разрушаться, осыпаясь на прилегающую территорию. Один из местных жителей обратился в прокуратуру по этому поводу. Надзорный орган провел проверку и подтвердил, что разваливающиеся здание создает угрозу жизни и здоровью учеников.

Директор не отреагировал на представление. Поэтому прокуратура подала иск в суд. После этого дело сдвинулось с мертвой точки: здание отремонтировали.

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