Ростовчан на выходных ждет облачная и теплая погода

Выходные в Ростове будут теплые Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону на выходных горожан порадует теплая погода. Об этом сообщили специалисты Гисметео.

В субботу, 23 сентября, синоптики обещают облачную погоду. Днем воздух прогреется до +26 градусов. Вечером в Ростове станет прохладнее до +21 градуса. Порывы ветра достигнут 12-13 метров в секунду.

В воскресенье, 24 сентября, в Ростове-на-Дону синоптики прогнозируют аналогичную погоду. Днем температура воздуха прогреется до +25…+26 градусов. К вечеру ростовчан ждет прохладная погода. Столбики термометров опустятся до +21…+19 градусов. Скорость ветра достигнет 12-13 метров в секунду.

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