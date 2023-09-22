В Ростовской области с начала года ввели 1,81 млн квадратных метров жилья

В Ростовской области за восемь месяцев 2023 года ввели 1,81 млн квадратных метров жилья Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области с начала 2023 года ввели 1, 81 млн квадратных метров жилья. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Специалисты Росстата подсчитали, что за восемь месяцев в Ростовской области ввели 1,81 млн м² жилья. До конца текущего года в Ростовской области планируют реализовать 115 общественных территорий.

- Ростовская область ежегодно участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды и с 2018 года подала 37 заявок, из которых победили 13, - говорится в сообщении.

Отметим, что в регионе также идут строительно-монтажные работы на трех объектах. Кроме того, в реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья с 2019 года из 202,51 тысячи м² переехало 10,93 тысячи человек.

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