С травмами водителя доставили в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области в ДТП пострадал 49-летний водитель иномарки. Об этом сообщили в УГИБДД по региону. Авария произошла 21 сентября около 16:35 на перекрестке улицы Ленина – проспекте Карла Маркса.

По предварительной информации, 49-летний водитель автомобиля «Хендай И40» выехал на перекресток на красный свет. В результате чего столкнулся с автомобилем «Хендай Акцент», под управлением 32-летнего водителя.

В результате столкновения водитель автомобиля «Хендай И40» получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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