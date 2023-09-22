Жители Батайска пожаловались на отравление кошек в городе

Кошек отравили в переулке Семашко. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Батайска в одном из местных пабликов пожаловались на отравление кошек ядом. За один вечер в переулке Семашко погибло три кота.

Трагедия произошла в минувшую пятницу. У одного мужчины погибли двенадцатилетний и двухлетний питомцы. Он их пытался спасти, отвезя в ветеринарную клинику. Но специалисты ничего не смогли сделать, так как яд был быстродействующий. Он парализовал их нервную систему.

В тот же день и у соседей от отравления кот погиб.

В комментариях местные жители сообщили, что летом сталкивались с такой же ситуацией в поселке Койсуг и на улице Астраханской.

Кто и зачем это делает, батайчане не знают.

Напомним, что год назад в Ростове на Нахичевани неизвестный мужчина отравил собак. Мясо с ядом было разбросано по территории нового жилого комплекса. Нашли его даже на территории детской площадки.

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