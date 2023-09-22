Модернизированный в Таганроге самолет-локатор А-50У передали ВКС России

Самолет-локатор А-50У модернизировали для ВКС России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самолет-локатор А-50У, модернизированный при участии специалистов ТАНТК имени Бериева из Ростовской области, передали в Воздушно-космические силы России (ВКС). Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

- В составе «Росэлектроники» работы по модернизации борта вел концерн «Вега», в составе Объединенной авиастроительной корпорации - ТАНТК имени Бериева, - говорится на сайте госкорпорации.

Отмечается, что обновление прошел «авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения».

Самолет, о котором идет речь, может обнаруживать новые типы летательных аппаратов, а также способен одновременно сопровождать большее количество целей и наводимых истребителей, чем предыдущая модификация

Борт модернизировали новой электроникой и ЖК-мониторами большей размерности. Была улучшена эргономика. Все это снизило вес А-50У, увеличило дальность полета и время нахождения в воздухе. Также крылатая машина получила новый пилотажно-навигационный комплекс.

- Летающие радары А-50У в зоне проведения СВО позволяют быстро обнаруживать воздушные объекты противника и эффективно противодействовать им силами авиации и ПВО. Мы передали очередной борт и в ближайшее время планируем завершить модернизацию еще одного комплекса А-50, - прокомментировал генеральный конструктор Концерна «Вега» Вячеслав Михеев.

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