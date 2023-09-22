С начала 2023 года в Ростовской области ввели 1,81 млн кв. метров жилья

С 2019 года из аварийного жилого фонда переехали 10,93 тысячи жителей Дона Фото: Абылай САРАЛАЕВ

За 8 месяцев 2023 года в Ростовской области ввели в строй 1,81 млн кв. метров жилья. Об этом министру строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину в ходе рабочей встречи рассказал заместитель губернатора - министр транспорта Дона Владимир Окунев.

Кроме строительства, во время беседы затронули также реализацию ряда других проектов. В частности, Владимир Окунев рассказал, что благодаря специальной программе с 2019 года из 202,51 тысячи кв. метра аварийного жилого фонда уже переехали 10,93 тысячи человек.

Кроме этого, в рамках программы «Стимул» в Ростове-на-Дону сейчас ведется строительство автодороги, а по проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году планируют улучшить 115 общественных территорий.

Также говорили о строительно-монтажных работах, которые ведутся на трех донских объектах в рамках федерального проекта «Чистая вода».

Добавим, в завершении встречи глава Минстроя России Ирек Файзуллин наградил Владимира Окунева знаком «Почетный строитель России».

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