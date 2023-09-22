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НовостиОбщество22 сентября 2023 10:10

В Ростовской области незаконно продлили срок годности кроличьего мяса

Предпринимателя из Ростовской области поймали на махинациях со сроком годности товара
Ангелина СКИБА
Дату «поправили» на полуфабрикатах из кроличьего мяса

Дату «поправили» на полуфабрикатах из кроличьего мяса

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области нарушители - ветеринар и предприниматель - на 3 дня продлили срок годности 5 кг полуфабриката из мяса кролика. Об этом рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Как пояснили в ведомстве, махинации с датами зафиксировали на одной из площадок Неклиновского района.

- Произошло заведомое внесение ложных данных о продукции. Это грубое несоблюдение установленных норм, - пояснили в управлении Россельхознадзора.

По факту случившегося специалисты надзорного ведомства уже обратили обратились в службу ветеринарии «для принятия мер реагирования в рамках компетенции». Владелец торговой площадки получил предостережение.

Напомним, ранее в Ростовской области нашли рыбу, которая «пролетела» почти 300 км за 30 минут.

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