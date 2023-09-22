В Ростовской области незаконно продлили срок годности кроличьего мяса

Дату «поправили» на полуфабрикатах из кроличьего мяса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области нарушители - ветеринар и предприниматель - на 3 дня продлили срок годности 5 кг полуфабриката из мяса кролика. Об этом рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Как пояснили в ведомстве, махинации с датами зафиксировали на одной из площадок Неклиновского района.

- Произошло заведомое внесение ложных данных о продукции. Это грубое несоблюдение установленных норм, - пояснили в управлении Россельхознадзора.

По факту случившегося специалисты надзорного ведомства уже обратили обратились в службу ветеринарии «для принятия мер реагирования в рамках компетенции». Владелец торговой площадки получил предостережение.

Напомним, ранее в Ростовской области нашли рыбу, которая «пролетела» почти 300 км за 30 минут.

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