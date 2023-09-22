28 сентября в Ростовской области проведут льготную стерилизацию животных

Стерилизация продлевает жизнь пушистым любимцам
Фото: Алексей БУЛАТОВ
28 сентября в Ростовской области проведут льготную стерилизацию собак и кошек. Информацию об этом опубликовали донские власти.
Отмечается, что медицинские вмешательства могут снизить риск онкологических заболеваний у питомцев, а также делают некоторых четвероногих более миролюбивыми.
- Стерилизация необходима, если не предполагается разведение домашних животных, - напомнили жителям Дона.
Добавим, записывать пушистых на прием к врачу нужно заранее. Список организаций и телефоны уже опубликовали на сайте управления ветеринарии Ростовской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жители Батайска пожаловались на отравление кошек в городе
Для отравления кошек в Батайске неизвестные использовали быстродействующий яд (подробности)