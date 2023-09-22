28 сентября в Ростовской области проведут льготную стерилизацию животных

Стерилизация продлевает жизнь пушистым любимцам Фото: Алексей БУЛАТОВ

28 сентября в Ростовской области проведут льготную стерилизацию собак и кошек. Информацию об этом опубликовали донские власти.

Отмечается, что медицинские вмешательства могут снизить риск онкологических заболеваний у питомцев, а также делают некоторых четвероногих более миролюбивыми.

- Стерилизация необходима, если не предполагается разведение домашних животных, - напомнили жителям Дона.

Добавим, записывать пушистых на прием к врачу нужно заранее. Список организаций и телефоны уже опубликовали на сайте управления ветеринарии Ростовской области.

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