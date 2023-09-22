Ростовская область вошла в список лучших регионов по реализации стратегии ESG

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Аудиторская компания «Технологии Доверия» составила рейтинг наиболее активных регионов в развитии ESG-повестки. Ростовская область вошла в список лучших регионов по реализации ESG-стратегии.

Аудиторы особо отметили статистический сборник «Ростовская область: движение к Целям устойчивого развития: 2016-2020», подготовленный Ростовстатом при содействии и финансовой поддержке банка «Центр-инвест». Данные этого статистического сборника, помогут предпринимателям оценить свой локальный бизнес с позиций глобального развития и представить его зарубежным коллегам и партнерам в более привычных и понятных для них современных терминах.

Эксперты «Технологий Доверия» также учли, что Ростовская область стала лидером в номинациях «Самый активный ВИЭ-регион» и «Лидер ветроэнергетики России» по версии Ассоциации развития возобновляемой энергетики в 2021 г. Банк «Центр-инвест» на своем примере демонстрирует ответственное отношение к экологии: выпуск зеленых облигаций, кредитование энергоэффективных проектов, использование солнечной энергии, эффективное потребление ресурсов (электроэнергии, бумаги, топлива и т.д.), а также прилагает большие усилия для развития электронных продуктов и услуг и поддержки природоохранных мероприятий.

Составители рейтинга выделили ESG-проекты НОЦ Юга России, ключевым партнером которых является банк «Центр-инвест». Центр проводит экспертизы реализуемых в регионе проектов по таким критериям, как соответствие целям устойчивого развития и соблюдение принципов ESG — экологического, социального и корпоративного управления.

Председатель Совета директоров банка «Центр-инвест», профессор, д.э.н. Василий Высоков. Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Банк «Центр-инвест» активно участвует в формировании ESG-повестки в России. Председатель Совета директоров банка «Центр-инвест», профессор, д.э.н. Василий Высоков является одним из авторитетных экспертов в области ESG-банкинга, с 2020 год возглавляет проектную группу «ESG-банкинг» Ассоциации банков России.

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