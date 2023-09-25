Ростовчанин выиграл участие в Международном проекте

Ростовский студент Авраам Суворов выиграл участие в Международном проекте. Фото: Личный архив героя публикации

Ростовский студент Авраам Суворов выиграл участие в Международном проекте «Непокоренные 2023». И теперь отправится по девяти южным городам нашей страны.

Вместе с другими участниками проекта в возрасте от 14 до 17 лет он выполнит задания, направленные на развитие и укрепление дружественных отношений с парнями и девушками из соседних стран. Победители побывают в Волгограде, Элисте, Грозном, Магасе, Владикавказе, Нальчике, Пятигорске, Махачкале и Черкесске.

Путешествие состоится в октябре и продлится две недели. В каждом городе парни и девушки пробудут по два дня. Их ждут до восьми мероприятий в день.

Ведущие эксперты по международным отношениям прочитают для молодых людей лекции. Они будут посвящены теме развития молодежной дипломатии в России и странах СНГ через объединение молодежи смыслами братства, единства народов и общей Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, юноши и девушки примут участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию Сталинградской битвы, 80-летию битвы за Кавказ и вековому юбилею Расула Гамзатова. Также по пути активисты развернут самое большое в мире Знамя Победы.

Сейчас Аврааму 17 лет, и он студент колледжа. Молодой человек мечтает принести максимальную пользу своей стране, заняв должность на госслужбе.

- Благодаря путешествию я смогу познакомиться с единомышленниками со всей России и стран СНГ, - говорит ростовчанин. - Очень жду встречи с другими участниками проекта. Они оставляли свои комментарии в чате, и я понимаю, что это интересные ребята.