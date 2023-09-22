В Аксае, около мемориала «Переправа», открыли бюст Владимира Этуша

Памятник установили в районе мемориального комплекса «Переправа». Фото: группа в VK администрации Аксайского района

Сегодня, 22 сентября, в Аксае открыли бюст народного артиста СССР, участника Великой Отечественной войны Владимира Этуша. Об этом в социальных сетях сообщают местные власти.

Памятник установили в районе мемориального комплекса «Переправа». Отметим, место для скульптуры выбрали не просто так. В 1942 году Владимир Этуш был одним из защитников Аксайской переправы через реку Дон.

- Символично, что в этом значимом месте теперь есть памятник Владимиру Этушу. В его лице мы чтим и помним всех освободителей Аксайского района и всех героев, которые не щадя жизни сражались за нашу Родину, - сказал глава администрации Аксайского района Константин Доморовский.

Супруга Владимира Абрамовича Елена Горбунова не смогла посетить торжественную церемонию, но передала обращение от своего имени.

- Теперь Владимир Этуш стал еще одним жителем вашего города. Спасибо, что сохраняете память об освободителях нашей Родины, - поблагодарила аксайчан Елена Горбунова.

Добавим, по бюст городу подарил автор проекта Михаил Сердюков. Постамент был изготовлен на средства городского бюджета.

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