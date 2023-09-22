На окраине поселка Тарасовского в Ростовской области вспыхнул ландшафтный пожар

На месте задействовали 15 человек и 5 единиц техники
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростовской области, на северной окраине поселка Тарасовского, днем 22 сентября вспыхнул ландшафтный пожар. Сейчас ведется тушение, сообщили в управлении МЧС России по донскому региону.
- Вызов поступил в 15:27. Загорелась сухая растительность. На месте задействовали 15 человек и 5 единиц техники. Угрозы нет, - подчеркнули в экстренном ведомстве.
Напомним, поселок Тарасовский является административными центром Тарасовского района и Тарасовского сельского поселения.
Добавим, в Ростовской области до 15 октября действует особый противопожарный режим. Жителей Дона просят не палить костры на природе и не выжигать траву.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На улице Мира в Волгодонске выгорел Mercedes
В Волгодонске потушили иномарку, которая загорелась на ходу (подробности)