На окраине поселка Тарасовского в Ростовской области вспыхнул ландшафтный пожар

На месте задействовали 15 человек и 5 единиц техники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области, на северной окраине поселка Тарасовского, днем 22 сентября вспыхнул ландшафтный пожар. Сейчас ведется тушение, сообщили в управлении МЧС России по донскому региону.

- Вызов поступил в 15:27. Загорелась сухая растительность. На месте задействовали 15 человек и 5 единиц техники. Угрозы нет, - подчеркнули в экстренном ведомстве.

Напомним, поселок Тарасовский является административными центром Тарасовского района и Тарасовского сельского поселения.

Добавим, в Ростовской области до 15 октября действует особый противопожарный режим. Жителей Дона просят не палить костры на природе и не выжигать траву.

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