На «плодородном» асфальте в Ростове-на-Дону разрослись помидоры

«Дикие» томаты уже назвали в честь одного из героев боевиков Фото: Иван ПРОХОРОВ

Асфальт на улицах Ростова-на-Дону оказался настолько плодородным, что рядом с ним и сквозь него начали прорастать помидоры. Несколько зеленых кустов уже заметили в разных частях города. Теперь «целеустремленность» растений обсуждают в соцсетях.

Например, в одном из городских пабликов «дикие» томаты уже назвали в честь одного из героев боевиков. Шутники утверждают, что только ростовские помидоры способны на подобную живучесть.

- В обычной земле с поливом плохо растут, а на асфальте без полива вон какие, - отметила в комментариях жительница донской столицы.

К слову, ростовчане сейчас удивляются не только помидорам на асфальте, но и осеннему цветению вишни и яблонь. Ранее в Россельхознадзоре рассказали, как могут сказаться очередные шутки природы на урожае будущего года.

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