В Ростове на Профсоюзной произошла потасовка

Очевидцы вызвали на место происшествия правоохранителей и медиков, которые разняли драку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове в Железнодорожном районе произошла потасовка. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области. Инцидент случился 20 сентября на улице Профсоюзной в одном из подъездов жилого дома.

По предварительной информации, между местными жителями возник спор, который потом перерос в потасовку. В результате чего участники спора получили травмы. Очевидцы вызвали на место происшествия правоохранителей и медиков, которые разняли конфликтующих.

- Участники конфликта опрошены, предмет, которым были нанесены телесные повреждения – изъят. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», - сообщили в пресс-службе.

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