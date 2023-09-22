Лесоводам Ростовской области вручили правительственные награды

Награды вручили более 30 специалистам. Фото: правительство Ростовской области

В Ростове-на-Дону лесоводам вручили правительственные награды. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 22 сентября.

По словам замгубернатора Сергея Бодрякова, Ростовская область небогата лесами, однако специалисты даже в самых трудных степных условиях создали сотни тысяч гектаров зелёных угодий.

- За последние пять лет появились еще 10 тысяч гектаров леса. Только в этом году уже высажены деревья на площади 1900 гектаров, это на 200 гектаров больше, чем в минувшем, - сообщил Сергей бодряков.

Награды вручили более 30 специалистам. Отметим, что в Ростовской области заметна активная позиция общественности в сохранении и приумножении лесных богатств региона.

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