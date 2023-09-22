В Ростовской области завершили работы на 122 дорожных объектах

В Ростовской области подрядчики завершили работы на 122 дорожных объектах. Фото: правительство Ростовской области

В Ростовской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» завершили работы на 122 объектах. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

В 2023 году в регионе реализуются 155 дорожных объектов. Сегодня подрядчики выполнили 79% работ. Главная задача – уложить верхние слои дорожной одежды на площади больше двух миллионов квадратных метров. Сегодня подрядчики завершили ремонтные работы на 46 участках. Так, ремонтные работы прошли на трассе Азов – Староминская и Ростов – Ставрополь, обеспечивающих транспортную связь с соседними регионами.

Также в регионе ведутся работы по установке двух автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК) в Цимлянском районе.

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