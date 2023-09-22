В Ростове-на-Дону горожан пригласили на театрализованный фестиваль хлеба

Фестиваль пройдет 23 сентября
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростове пройдет театрализованный фестиваль хлеба. Об этом сообщили на сайте городской администрации.
Жителей и гостей города ждет настоящий кулинарный восторг. Мероприятие пройдет в субботу, 23 сентября, в парке Революции.
На фестивале вы окунетесь в атмосферу вкусных открытий и приятного общения, - сообщили в администрации.
Праздник посвящен традициям хлебопечения народов, проживающих в Ростовской области.
Отметим, что в Ростове с 22 по 24 сентября пройдет фестиваль гортензии.
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