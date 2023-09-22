В Ростове-на-Дону горожан пригласили на театрализованный фестиваль хлеба

Фестиваль пройдет 23 сентября Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове пройдет театрализованный фестиваль хлеба. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

Жителей и гостей города ждет настоящий кулинарный восторг. Мероприятие пройдет в субботу, 23 сентября, в парке Революции.

На фестивале вы окунетесь в атмосферу вкусных открытий и приятного общения, - сообщили в администрации.

Праздник посвящен традициям хлебопечения народов, проживающих в Ростовской области.

Отметим, что в Ростове с 22 по 24 сентября пройдет фестиваль гортензии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Программа фестиваля гортензий в Ростове 22 — 24 сентября: мастер-классы по флористике и выставка мини-садов

В администрации опубликовали полную программу фестиваля гортензий в Ростове (подробнее)