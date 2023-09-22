В Ростовской области разыскивают без вести пропавшего 38-летнего мужчину

В Ростовской области разыскивают пропавшего жителя Батайска. Фото: ЛизаАлерт

В Ростовской области волонтеры разыскивают пропавшего 38-летнего мужчину из Батайска. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Согласно ориентировке, Сергей Стельмашов последний раз выходил на связь 11 сентября. С того дня информации о его местонахождении нет. Родственники пытались найти мужчину самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. Сейчас поисковики прочесывают все близлежащие районы области. Близкие мужчины надеются, что Сергей найдется живым.

Рост пропавшего – около 170 сантиметров. У него худощавое телосложение, темно-русые волосы с проседью и голубые глаза. Мужчина был одет в серую толстовку, светло-голубые джинсы и белые кроссовки. С собой у него был черный рюкзак.

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