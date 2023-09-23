Власти Новочеркасска заявили, что у регоператора нет техники для уборки мусора

Контейнерные площадки в Новочеркасске оказались переполнены мусором Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Новочеркасска на заседании гордумы заявили, что контейнерные площадки на улицах постоянно переполнены из-за нарушителей со строительным мусором и «нерегулярной работы регоператора».

Депутатам сообщили, что «проблема назрела давно, но усилия администрации все еще не смогли существенно повлиять на ситуацию». В частности, оказалось, что местная мэрия «не имеет влияния на регионального оператора, 10-летний контракт с которым подписали в МинЖКХ региона».

- Воздействовать на коммунальную организацию не в наших полномочиях. Мы контролируем работу буквально в ручном режиме, сообщая о свалках, не вывезенных вовремя. Оператор при этом ссылается на отсутствие техники и нужного количества рабочих, - рассказал директор департамента ЖКХ администрации Новочеркасска Сергей Дьяченко.

Чиновник отметил также проблему с вывозом отходов с площадок, предназначенных для крупногабаритного мусора. Там на бетонированных основаниях за несколько месяцев эксплуатации появились ямы, которые после дождей сразу же становятся лужами.

По итогам обсуждения городские власти предложили депутатам провести совместную встречу с представителями регоператора, чтобы выработать эффективную стратегию работы.

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