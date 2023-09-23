48 новых легковых машин закупили для медучреждений Ростовской области

48 медицинских машин отправили медучреждениях в 31 территорию региона. Фото: сайт правительства Ростовской области

В 2023 году лечебным учреждениям первичного звена Ростовской области поставили 48 новых машин. Эти автомобили будут использовать в 31 территории Дона, в том числе сразу четыре специальных авто - в Неклиновском районе, сообщил заместитель губернатора Андрей Пучков.

- Полученные легковушки задействуют для доставки пациентов в медучреждения, а также при выездах на дом, перевозках биоматериалов и для подвоза лекарств в отдаленные поселки, - рассказал Андрей Пучков.

В правительстве региона уточнили, что новый транспорт закупили по программе по нацпроекту «Здравоохранение». Всего в рамках этой работы с 2022 по 2024 годы на санитарный транспорт для 42 муниципалитетов собираются потратить 171,1 млн рублей.

Напомним, в Ростовской области до конца года также собираются обновить автопарк общественного транспорта. Закупить намерены 198 новых машин.

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