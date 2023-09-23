Ярослава Дегтярева прокомментировала неудачу на шоу «Голос. Уже не дети»

Певица Ярослава Дегтярева Фото: Борис КУДРЯВОВ

Юная исполнительница из Ростовской области Ярослава Дегтярева вновь стала участницей ТВ-шоу, но на этот раз потерпела неудачу. Жюри проекта «Голос. Уже не дети» не поддержали девочку во время слепого прослушивания.

15-летняя вокалистка выступила с песней «Ой, то не вечер» из репертуара певицы Пелагеи. После выступления Ярослава Дегтярева призналась в соцсетях, что переживет, но все равно очень благодарна любимому проекту.

- Везде и всегда буду говорить слова благодарности. В прошлый раз я оставила яркое впечатление от своего выступления, в этот раз - яркие эмоции у всех, кто ждал меня на этой сцене: у кого-то шок, кто-то плакал вместе со мной, кто-то радовался, но никто не остался равнодушным, - написала в VK Ярослава Дегтярева.

Напомним, около семи лет назад девочка оказалась одной из самых ярких и талантливых звездочек шоу «Голос. Дети». За 2016 год видеоролик с ее исполнением песни Виктора Цоя «Кукушка» вошел в десятку наиболее просматриваемых на YouTube. В 2018 году он собрал уже 50 млн просмотров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Школьница из Ростова-на-Дону после встречи с президентом прилетела на Байконур

9-классница из Ростова будет наблюдать за запуском корабля «Союз МС-24» на Байконуре (подробности)