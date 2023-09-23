Тысячи жителей Ростова останутся без электричества в последнюю неделю сентября

Энергетики временно обесточат дома в разных районах донской столицы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение электричества в Ростове-на-Дону планируют в период с 25 по 29 сентября 2023 года. Об этом сообщает компания «Донэнерго». Подробный график опубликовали на сайте компании.

25 сентября:

- Аэроклубовский, 2-6, 1-3, Корабельный, 1-11, 2-16, Набережная, 203-283, Судостроительная, 1-9, 4-14, Циолковского, 144-158, 1-я Кольцевая, 29/13, 29-43, 50-72, 2-я Кольцевая, 50-76, 61-77, 3-я Кольцевая, 39-73, Мадояна, 16/43, 2-28, 33/75, Рабочая, 1 А, 1 Б, 12 А;

- Шолохова, 60-84, 14-я линия, 65-71, Лечебный, 1-27, 2-28, Кизитериновская балка, 1-47, 2-50, Комсомольская, 83-87, 86-96, 45-я линия, 9-11, Сарьяна, 82-86, Ручейная, 1-13, 2-10;

- Байкальская, 2-36, 1-39, Гранатовая, 13/44 в, Еременко, 45-47, 55, 44 а, Западная, 13-49, 22-52, Калининградская, 26-48, 17-51, Карпатская, 1/65, Линейная, 1-35, 2-38, Лобачевского, 2-34, 1-41, Семипалатинская, 1-39, 2-42, Шекспира, 1-39, 2-40, а также ряд других адресов.

26 сентября:

- Нижний Железнодорожный проезд, 91-101, 103 А, 134 А, Ченцова, 22-64, 71-77, 16-я линия 30-48, 35-61, 18-я линия, 70-80, Налбандяна, 35-49, 32-42, 1, 2, 3, 4, 5 улицы, Красноаксайская, 2-18, 43-я линия, 16-48, 17-29, 41-я линия, 26-52, 23-47;

- Стачки, 208, 208/1, 210, Жмайлова, 13, 15, 13/2, а также ряд других адресов.

27 сентября:

- Варфоломеева, 105-169, Катаева, 187-229, 150-194, Черепахина, 147-185, 128-154, Доломановский, 73/160, 73-93, 82-94, Гвардейский, 40-44, Закруткина, 38-62, 35-47, Советская 32-44, Мясникова, 75-93, 1-я линия, 14-40, 15-31, 3-я линия 20-32, 15-33, 5-я линия, 2-26, 1-31, 7-я линия, 1-21, 2-20, 9-я линия, 2-4 и ряд других адресов.

28 сентября:

- Жмайлова, 17, 17/1, 19, 19/1, Стачки, 212, 216, 218, 222 А, Варфоломеева, 215, 215/А, 217, Соборный, 61, Текучева, 191, 302-340, Черепахина, 313-361, 288-328, Крепостной, 153-171, 146-162, Журавлева, 162-178, Нахичеванский, 83, Катаева, 357-403, 318-356 и другие адреса.

29 сентября:

- Кизитериновская балка, 1-47, 2-50. Комсомольская, 83-87, 86-96, 45-я линия, 9-11, Сарьяна, 82-86, Ручейная, 1-13, 2-10, Александровский Спуск, 2-6, Соколова, 19-23, 24-36, Суворова, 21-29, 24-32, Чехова, 50-54, 31-35, Большая Садовая, 77/24, Ворошиловский, 18/18.

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