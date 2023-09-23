Сотрудников завода «Красный котельщик» в Таганроге удостоили наград

Вместе с наградами работникам вручили цветы и торты Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Таганроге в преддверии 127-летия со дня основания завода «Красный котельщик» наградили 57 сотрудников предприятия. Специалистов отметили на разных уровнях, в том числе на федеральном.

Пятеро котлостроителей были удостоены почетных грамот Министерства промышленности и торговли России.

Благодарственные письма губернатора, Минпромэнерго Ростовской области и грамоты областного Союза работодателей вручили 18-ти специалистам.

Еще 20 человек получили благодарственные письма от администрации и гордумы Таганрога, 14 - стали лауреатами заводской «Аллеи почета».

Подобные церемонии на предприятии проводят ежегодно. В 2023 году награды работникам завода передали представители областных и городских властей.

В частности, на вручении присутствовали первый заместитель главы Минпромэнерго региона Вячеслав Тимченко, первый заместитель сити-менеджера по вопросам экономики Светлана Камбулова и председатель городской думы - глава Таганрога Инна Титаренко.

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