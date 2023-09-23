Мост в микрорайоне Новочеркасска теперь планируют сдать не раньше 2024 года

Задержка в графике связана не с работой подрядчика Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Новочеркасска перенесли сроки окончания работ по строительству моста в микрорайоне Молодежном. Теперь путепровод должны открыть не раньше 2024 года. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Вадим Марыгин.

Чиновник подчеркнул, что задержка в планах связана не с работой подрядчика, а с «возникшими проблемами по выносу сетей за пределы новой дорожной развязки».

- Сроки перенесены не по вине подрядчика или заказчика, а с учетом сложности нахождения сетей газоснабжения. В связи с переустройством и переключением сетей сейчас нельзя проводить асфальтирование, зимой укладывать асфальт также не представляется возможным. Работы перенесли на весну, - разъяснил Вадим Марыгин.

Городские власти отмечают, что работы на объекте до этого момента велись с опережением графика. Специалисты успели навести пролеты над железной дорогой, и сейчас готовят основание для будущей развязки.

Добавим, в 2023 году на возведение моста планируют потратить около 400 млн рублей, еще 200 млн рублей заложили на следующий год.

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