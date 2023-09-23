Разыгрывающую ГК «Ростов-Дон» признали лучшим игроком матча против «Ставрополья»

Матч на поле крытого футбольного манежа Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гандболистку Алину Решетникову из клуба «Ростов-Дон» признали лучшим игроком матча против «Ставрополья» в Суперлиге 2023/24. Об этом стало известно сегодня, 23 сентября.

- Такой выбор сделали болельщики в клубном сообществе в VK, - пояснили в пресс-службе донской команды.

Напомним, матч между ГК «Ростов-Дон» и «Ставропольем» состоялся вчера, 22 сентября, на поле крытого футбольного манежа донской столицы. Игра завершилась со счетом 34:17 в пользу хозяек.

Следующим соперником ростовчанок станет «Динамо-Синара». Выездная встреча в рамках Суперлиги состоится 26 сентября.

Добавим, еще одно спортивное противостояние, но уж футбольное, намечается завтра, 24 сентября. Вечером в воскресенье на стадионе «Ростов-Арена» сразятся ФК «Ростов» и ЦСКА.

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