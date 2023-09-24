Жители Ростова-на-Дону рассказали, что значит «отлично проведенные выходные»

Ростовчанам по душе прогулки и выезды на природу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Ростова-на-Дону рассказали аналитикам портала SuperJob о том, какими должны быть «отлично проведенные выходные».

Так, 23 % опрошенных признались, что им по душе выезды на природу, когда можно расслабиться и побыть вдали от городской суеты.

На втором месте оказался досуг в кругу семьи, такой отдых рекомендовали 21 % респондентов. Третье место ростовчане отдали спорту и прогулкам, о таких выходных мечтают 19 % опрошенных жителей донской столицы.

В остальных случаях субботу и воскресенье ассоциируют с неспешным отдыхом (14 %), со сном (12 %) и чтением книг (по 6 %).

Еще 3 % респондентов отметили, что лучшие выходные можно провести только с друзьями. К слову, примерно столько же людей заявили, что свободные дни можно считать удачными, если получилось переделать все домашние дела.

- Для мужчин идеальный выходной - время с семьей, для женщин - прогулка. На втором месте у тех и других поездка за город, а у мужчин еще и спорт. Представители сильного пола также предпочитают отдых и рыбалку. Женщинам больше по душе хороший сон и культурная программа, - говорится в исследовании.

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