Впервые Ростове-на-Дону состоялся семейный креативный Фестиваль гортензий

Акцию приурочили к 210-летию парка имени Максима Горького Фото: Андрей АБРАМОВ

Сегодня, 24 сентября, в Ростове-на-Дону завершится Фестиваль гортензий, который организовали впервые. Напомним, акцию приурочили к 210-летию парка имени Максима Горького.

В это воскресенье для посетителей открыли выставки редких экземпляров гортензий, предметов старины и художественную экспозицию. Также все желающие смогли полюбоваться на виды мини-садов и посетить фотогалерею.

С 15 часов начался танцевальный бал «Галантный век». В 18 часов начнется вечер ретро-композиций, его проведет заслуженный работник культуры России Елена Джумыга. В 19:30 на центральной эстакаде состоится торжественное закрытие фестиваля.

Напомним, праздничную программу Фестиваля гортензий в парке имени Максима Горького провели также вчера, 23 сентября.

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