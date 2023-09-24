В Ростове вор вынес из чужого гаража 20 телефонных комбайнеров и две стремянки

Задержанный сейчас находится под подпиской о невыезде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону дерзкий вор вынес из чужого гаража больше 20-ти чугунных телефонных комбайнеров и две стремянки. Об этом рассказали в пресс-службе управления МВД России по региону.

Как уточнили в полиции, владелец имущества оставил гараж незапертым, и это заметил преступник. Он забрал все, что увидел и быстро продал по выгодной цене.

- Подозреваемый - 34-летний ростовчанин. В этот раз сумма ущерба - более 180 тысяч рублей. Позже выяснилось, что он причастен еще к двум похожим случаям в Ростове. Общий ущерб составил 200 тысяч рублей, - сообщили в МВД.

Задержанного пока отпустили под подписку о невыезде. Идет следствие. По статье «Кража» (п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ) мужчине грозят штраф до 200 тысяч рублей или до 5 лет лишения свободы.

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