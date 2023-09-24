В Таганроге накажут владельцев участков с зарослями амброзии

Сорняки разрослись на улице Галицкого Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В Таганроге владельцев участков с амброзией привлекут к ответственности. Об этом сообщили в административной инспекции Ростовской области.

Как пояснили в ведомстве, на ситуацию обратили пристальное внимание после жалоб местных жителей. Люди сообщили в соцсетях, что на улице Галицкого «дети вынуждены буквально пробираться к школе через заросли сорняка».

- Специалист осмотрел территорию. Нарекания подтвердились. За нарушение правил благоустройства в отношении собственников земельных участков начаты процедуры привлечения к административной ответственности, - прокомментировали в областной инспекции.

Добавим, по данным управления Россельхознадзора, амброзия сейчас встречается примерно на 11 % территории региона.

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