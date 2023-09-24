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НовостиСпорт24 сентября 2023 18:34

Гол Файзуллаева помог ЦСКА уйти от поражения в матче с ФК «Ростов»

Матч 9-го тура РПЛ между ФК «Ростов» и ЦСКА завершился вничью
Ангелина СКИБА
Игру провели на поле «Ростов Арены»

Игру провели на поле «Ростов Арены»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 24 сентября, на стадионе в Ростове-на-Дону состоялась встреча ФК «Ростов» и ЦСКА. Уйти от поражения москвичам помог Аббос Файзуллаев, который забил гол на 70-й минуте игры.

Напомним, в донской столице этим вечером провели матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Футбольная баталия завершилась вничью со счетом 3:3 (2:1).

В составе ростовчан голы оформили: на 7-й минуте Алексей Миронов и дважды, на 12-й и 50-й минутах, Егор Голенков.

В составе гостей, кроме Аббоса Файзуллаева, отличились Дуглас Кллвин на 26-й минуте и Федор Чалов на 65-й минуте встречи.

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