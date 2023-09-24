Гол Файзуллаева помог ЦСКА уйти от поражения в матче с ФК «Ростов»

Игру провели на поле «Ростов Арены» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 24 сентября, на стадионе в Ростове-на-Дону состоялась встреча ФК «Ростов» и ЦСКА. Уйти от поражения москвичам помог Аббос Файзуллаев, который забил гол на 70-й минуте игры.

Напомним, в донской столице этим вечером провели матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Футбольная баталия завершилась вничью со счетом 3:3 (2:1).

В составе ростовчан голы оформили: на 7-й минуте Алексей Миронов и дважды, на 12-й и 50-й минутах, Егор Голенков.

В составе гостей, кроме Аббоса Файзуллаева, отличились Дуглас Кллвин на 26-й минуте и Федор Чалов на 65-й минуте встречи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Игорь Акинфеев пропустил гол от игрока ФК «Ростов» с 31 метра

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев пропустил первый гол матча с ФК «Ростов» (подробности)