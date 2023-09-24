Игрок ФК «Ростов» Николай Комличенко рассказал о полученной травме

Спортсмен получил травму еще перед игрой с «Рубином» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нападающий ФК «Ростов» Николай Комличенко не смог участвовать в матче против ЦСКА из-за мышечной травмы. Об этом сообщает портал «Матч ТВ».

- Получил мышечную травму, потянул заднюю, поэтому сегодня меня не было в заявке. Получил еще перед игрой с «Рубином». Пока не знаю, сколько займет по времени восстановление, - прокомментировал Николай Комличенко.

Напомним, сегодня, 24 сентября, на стадионе Ростова-на-Дону в рамках 9-го тура РПЛ вничью сразились ФК «Ростов» и ЦСКА. Счет встречи - 3:3 (2:1). В составе донской команды голы забили Алексей Миронов и Егор Голенков, последний отличился дублем на 12-й и 50-й минутах игры.

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