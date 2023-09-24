Главный тренер ФК «Ростов» прокомментировал итоги матча с ЦСКА

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин Фото: Артем КИЛЬКИН

Вечером 24 сентября в Ростове-на-Дону итог матча 9-го тура РПЛ прокомментировал главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин. Наставник донской команды оказался не совсем доволен результатом, отметив, что до счета 2:0 «была одна игра, а после - другая».

- Не был бы согласен с результатом. ЦСКА, тем более играем дома. Сейчас настроение, с одной стороны, не очень хорошее. С другой, есть тенденция - футболисты показывают те отрезки, которые нужно. Только они должны быть не 25, 30, 40 минут, а на протяжении всего матча. Но уже хоть что-то вырисовывается - то, что нужно, пусть и не 90 минут пока еще, - прокомментировал Валерий Карпин.

Напомним, матч ФК «Ростов» - ЦСКА состоялся сегодня на стадионе в донской столице. Счет встречи - 3:3 (2:1). В составе ростовчан голы забили Алексей Миронов и Егор Голенков. К слову, Голенков в течение матча выполнил дубль, на 12-й и 50-й минутах игры.

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