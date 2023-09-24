В Ростовской области снова ожидаются перебои в работе ТВ и радио

Жителей Дона предупредили о возможных неполадках во время теле- и радиовещания
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Жителей Ростовской области предупредили о перебоях в теле- и радиовещании с 25 сентября до 2 октября 2023 года. Эту информацию указали на сайте РТРС.
Проблемы с сигналом ожидаются:
- Валуевка (Ремонтненский район) до 26 сентября, с 8 до 19 часов;
- Киселевка (Заветинский район) с 25 до 27 сентября, с 8 до 19 часов;
25 сентября:
- Присальский (Дубовский район район), с 11 до 17 часов;
- Ростов-на-Дону (Вести FM, Маяк, Радио России), с 10 до 14 часов;
26 сентября:
- Андреевская (Дубовский район), с 11 до 17 часов;
- Барило-Крепинская (Родионово-Несветайский район), с 10 до 16 часов;
- Солонецкий (Обливский район), с 11 до 17 часов;
27 сентября:
- Дубовское (Дубовский район), с 11 до 17 часов;
- Ильинка (Белокалитвинский район), с 11 до 17 часов;
28 сентября:
- Александровка (Азовский район), с 10 до 16 часов;
- Савдя (Заветинский район), с 11 до 17 часов;
Сиротский (Дубовский район) 28 сентября - 2 октября, с 8 до 19 часов;
29 сентября:
- Знаменка (Морозовский район), с 11 до 17 часов;
- Маркинская (Цимлянский район), с 11 до 17 часов;
Все отключения согласованы с вещателями, подчеркивают в РТРС.
Добавим, перебои также ожидаются на объектах Ростовского ОРТПЦ с 28 сентября по 21 октября и с 30 сентября по 19 октября. Каналы могут пропадать примерно на 5 минут из-за солнечной интерференции.
Напомним, солнечная интерференция - это зашумление сигнала, принимаемого со спутника, из-за смешения волн с излучением от Солнца. Подобные явления происходят ежегодно.
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