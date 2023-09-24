В Ростовской области снова ожидаются перебои в работе ТВ и радио

Жителей Дона предупредили о возможных неполадках во время теле- и радиовещания Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Ростовской области предупредили о перебоях в теле- и радиовещании с 25 сентября до 2 октября 2023 года. Эту информацию указали на сайте РТРС.

Проблемы с сигналом ожидаются:

- Валуевка (Ремонтненский район) до 26 сентября, с 8 до 19 часов;

- Киселевка (Заветинский район) с 25 до 27 сентября, с 8 до 19 часов;

25 сентября:

- Присальский (Дубовский район район), с 11 до 17 часов;

- Ростов-на-Дону (Вести FM, Маяк, Радио России), с 10 до 14 часов;

26 сентября:

- Андреевская (Дубовский район), с 11 до 17 часов;

- Барило-Крепинская (Родионово-Несветайский район), с 10 до 16 часов;

- Солонецкий (Обливский район), с 11 до 17 часов;

27 сентября:

- Дубовское (Дубовский район), с 11 до 17 часов;

- Ильинка (Белокалитвинский район), с 11 до 17 часов;

28 сентября:

- Александровка (Азовский район), с 10 до 16 часов;

- Савдя (Заветинский район), с 11 до 17 часов;

Сиротский (Дубовский район) 28 сентября - 2 октября, с 8 до 19 часов;

29 сентября:

- Знаменка (Морозовский район), с 11 до 17 часов;

- Маркинская (Цимлянский район), с 11 до 17 часов;

Все отключения согласованы с вещателями, подчеркивают в РТРС.

Добавим, перебои также ожидаются на объектах Ростовского ОРТПЦ с 28 сентября по 21 октября и с 30 сентября по 19 октября. Каналы могут пропадать примерно на 5 минут из-за солнечной интерференции.

Напомним, солнечная интерференция - это зашумление сигнала, принимаемого со спутника, из-за смешения волн с излучением от Солнца. Подобные явления происходят ежегодно.

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