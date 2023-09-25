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НовостиОбщество25 сентября 2023 4:37

В Ростове 25 сентября синоптики прогнозируют солнечную и теплую погоду

В Ростове рабочая неделя начнется с летней погоды
Лейла МИРИШОВА
В Ростове рабочая неделя начнется с летней погоды

В Ростове рабочая неделя начнется с летней погоды

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовчан в начале рабочей недели ждет летняя погода. Об этом сообщили специалисты Гисметео.

Так, в понедельник, 25 сентября, утром в Ростове ожидается солнечная погода, а столбики термометров покажут +25 градусов. В дневное время в городе разогреется до +27 градусов. К вечеру станет прохладнее – столбики термометров опустятся до +20 градусов. Порывы ветра в этот день достигнут 10-11 метров в секунду.

Отметим, что 26 сентября в городе будет переменная облачность, а столбики термометров достигнут +27 градусов.

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