Автор дубля в составе ФК «Ростов» Голенков стал лучшим игроком матча РПЛ с ЦСКА

В матче с ЦСКА лучшим игроком признан футболист ФК «Ростов» Егор Голенков. Фото: Денис Демков

Автор дубля в составе ФК «Ростов» Егор Голенков признан лучшим игроком матча РПЛ с ЦСКА. Об этом нападающий рассказал на своей странице в социальной сети.

Отметим, что матч состоялся на «Ростов Арене» 24 сентября. Футболисты ФК «Ростов» забили в ворота противника три мяча. Игра завершилась со счетом 3:3. Егор Голенков оформил дубль в ворота Акинфееву.

Команда ФК «Ростов» занимает 11 место в таблице РПЛ с девятью очками. ЦСКА расположился на девятой строчке с 13 очками.

Следующий матч ростовской команды пройдет 29 сентября. Футболисты выйдут на поле с командой «Урал». ЦСКА 30 сентября сыграет дома с «Балтикой».

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