В Ростовской области разыскивают пропавшего пенсионера

В Ростовской области без вести пропал 74-летний мужчина. Фото: "ЛизаАлерт"

В Таганроге разыскивают пропавшего пенсионера. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Валерий Свистунов вышел из дома 22 сентября. С того дня связь с мужчиной оборвалась, а информации о его местонахождении нет. Родственники пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. Поисковики прочесывают все близлежащие районы и улицы.

Рост пропавшего – 170 сантиметров. У него нормальное телосложение, седые волосы и карие глаза. Он был одет в футболку, серо-коричневые брюки и тапочки такого же цвета.

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