В Ростовской области по посту в Интернете нашли нарушителя с затонированным авто

Тонировка снижает видимость и повышает риски ДТП Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области по посту в Интернете вычислили нарушителя, который затонировал стекла своего авто. Об этом рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции.

- Сотрудники ГИБДД провели проверку по факту публикации. После этого нашли нарушителя и привлекли его к административной ответственности. Также водителю выписали требование о соблюдении установленных правил, - сообщили в ведомстве.

Автолюбитель теперь ответит перед законом за «Управление ТС со стеклами, покрытыми прозрачными цветными пленками, светопропускание которых не соответствует требованиям» (ч.3 ст.12.5 КоАП РФ). Указанная статья предполагает лишение прав на срок от 6 месяцев до 1 года.

Напомним, ранее в центре Ростова-на-Дону за одну ночь поймали 33 нарушителя с тонировкой на стеклах.

В Госавтоинспекции напоминают: затемненные окна значительно снижают видимость и повышают риски ДТП.

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