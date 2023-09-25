В Ростовской области деловой партнер взыскал с пароходства больше 20 млн рублей

Слушания состоялись в Арбитражном суде Ростовской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области деловой партнер взыскал с АО «Азово-Донской Флот» больше 20 млн рублей. Об этом говорится в материалах электронной картотеки Арбитражного суда региона.

Указано, что истцом выступила компания ООО «Флагман». Иск от этой организации поступил в инстанцию еще в феврале 2023 года. Изначально предъявлялись требования по выплате убытков на сумму в 277,3 тысячи долларов США, но потом финансовые притязания уточнили и перевели в отечественный эквивалент.

Как выяснилось, «Флагман» «фрахтовал флот ответчика для перевозки груза и погрузки его в порту Кавказ на морское судно». Был составлен договор, но в дальнейшем произошло нарушение в утвержденном графике подачи судов.

- Представитель истца перед слушаниями предоставил основания по претензиям. Ответчик же выступил против, но предметного контррасчета суммы убытков не представил, - отметили в материалах суда.

В итоге требования к донскому пароходству удовлетворили, а также к основной сумме добавили 120,8 тысячи рублей судебных расходов и госпошлину в 5,5 тысячи рублей.

Решение должно вступить в силу спустя месяц после публикации постановления, то есть примерно с двадцатых чисел октября 2023 года. До этого момента ответчик имеет право подать апелляцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученый заявил, что судак, лещ и тарань могут исчезнуть из Азовского моря

Некоторые виды рыб в Ростовской области могут исчезнуть из-за процесса осолонения Азовского моря (подробности)