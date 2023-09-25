На ремонт трассы Р-280 «Новороссия» в Ростовской области выделили 4 млрд рублей

Два участка трассы должны отремонтировать до 15 октября 2025 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области пройдет капитальный ремонт двух участков федеральной трассы Р-280 «Новороссия». На это госкомпания «Упрдор Москва-Волгоград» готова потратить до 4,1 миллиарда рублей. Средства на это выделены из федерального бюджета, сообщается на сайте Госзакупок.

В частности, капитально отремонтируют участки трассы с 45 по 54 километры, а также со 103 километра по 108 километр 850 метров.

В документации отмечается, что победители аукционов подготовят проектную документацию и выполнят инженерные изыскания, а также проведут сам капремонт дороги.

Предполагается, что все работы должны быть выполнены до 15 октября 2025 года.

Напомним, что с начала 2023 года в Ростовской области подрядчики отремонтировали 122 дорожных объекта. Таким образом годовую программу они выполнили на 79%.

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