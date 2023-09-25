В Ростове-на-Дону для посетителей зоопарка пройдет экологическая акция

Фото: соцсети «Центра содействия экологическим инициативам «Экомост».

На территории Ростовского зоопарка 30 сентября пройдет экологическая акция, направленная на вовлечение жителей Донского региона в зеленую повестку и поддержку эковолонтеров. Организаторами акции выступили Ростовский-на-Дону зоопарк и Благотворительный фонд «Система» при поддержке цифровой экосистемы МТС.

Ростовчане и гости города смогут познакомиться с правилами сортировки бытовых отходов, обменяться на своп-точках вещами, принять участие в тематических мастер-классах. Также будет представлена цифровая экологическая игра от мобильного оператора для подсчета собственного экологического следа.

— Наша компания ответственно относится к воздействию на окружающую среду. Мы непрерывно повышаем уровень экологической ответственности собственного бизнеса, запускаем разносторонние программы и проекты. Наши волонтеры ежегодно участвуют в различных экоакциях: высаживают деревья, сортируют отходы. А в каждом офисе компании стоят контейнеры для сбора батареек, – рассказал директор ростовского филиала МТС Игорь Марьясов.

Фото: соцсети «Центра содействия экологическим инициативам «Экомост».

Чтобы поучаствовать в акции и бесплатно посетить зоопарк, каждому посетителю необходимо принести с собой один килограмм вторсырья (пластиковых бутылок, макулатуры, алюминиевых банок) и сдать его волонтерам на пункте приема вторичных ресурсов компании «Ростоввторпереработка». Вырученные от реализации вторсырья деньги пойдут на корм и лекарства животным.

— Благодаря подобным акциям школьники и их родители смогут узнать, как деятельность человека может угрожать естественной среде обитания животных. Мы стремимся, чтобы уже в юном возрасте ребята поняли, что необходимо бережно относиться ко всему живому, что нас окружает, – прокомментировала директор Ростовского зоопарка Юлия Соболева.

Фото: соцсети «Центра содействия экологическим инициативам «Экомост».

Экологический праздник является частью Всероссийского экопросветительского проекта «Зеленая Система», реализуемого БФ «Система» с Движением ЭКА и фондом поддержки молодежных инициатив «ЭРА». В рамках проекта будет проведено 40 экомероприятий в 10 регионах страны.

Акция будет проходить 30 сентября с 11:00 до 13:00.