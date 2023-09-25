В Ростовской области два человека пострадали в ДТП с большегрузом

Авария произошла в Азове на улице Кооперативной.

В городе Азове Ростовской области произошло ДТП с участием кроссовера и большегруза, в котором пострадали двое человек. Об этом сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции области.

Авария произошла 24 сентября в 15.30 на улице Кооперативной. По предварительным данным, виновник ДТП — 51-летний водитель Хендай Туксон», который ехал по главной дороге и не справился с управлением. Его машина выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с грузовиком «Шакман».

В результате аварии водитель кроссовера и его 45-летний пассажир получили травмы. Их отвезли в больницу.

Точные обстоятельства аварии установят правоохранители.

Напомним, что в Ростове на пересечении проспекта Буденновского и улицы Шаумяна водитель электросамоката сбил четырехлетнего мальчика, который с матерью переходил дорогу по «зебре». К счастью, женщина успела спрятать сына за свою спину и самокат с подростком упал рядом. Но все же его ручка попала ребенку в глаз.

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