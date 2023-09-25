Ростов-на-Дону занял 49 место по уровню зарплат среди городов России

Уровень оплаты труда в Ростове изменился на 15,3 % Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростов-на-Дону оказался 49-м в стране по уровню зарплат, всего в исследовании участвовали 100 городов. Результаты опубликовали на сайте РИА Новости.

По данным аналитиков, среднемесячная чистая зарплата в I полугодии 2023 года в донской столице составляла 58,5 тысячи рублей. На такую сумму, утверждают специалисты, можно приобрести 2,92 фиксированных потребительских набора. По сравнению с периодом прошлого года уровень оплаты труда в городе изменился на 15,3 %.

В опубликованном списке Ростов-на-Дону оказался между Благовещенском и Тулой, там в среднем за месяц зарабатывают 61,9 и 57,4 тысячи рублей.

Добавим, на первое место по зарплатам в России вышел Новый Уренгой, в этом городе специалисты в среднем получают более 140 тысяч рублей. На втором месте - Салехард (127,2 тысячи рублей), на третьем месте - Москва (137,7 тысячи рублей). Замыкают рейтинг Элиста и Нальчик.

Напомним, ранее власти Ростова-на-Дону сообщили, что к концу 2026 года средняя зарплата местных жителей составит 68,1 тысячи рублей.

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