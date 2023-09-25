Россияне стали чаще играть в мобильные игры

Фото: Дина Павленко, предоставлено МегаФон

В 2023 году у россиян вырос интерес к мобильным играм. По результатам исследования*, проведенного аналитиками Yota на основе игрового трафика за первое полугодие, интернет-трафик 20 наиболее популярных мобильных игр увеличился на 63%. Самыми востребованными игровыми приложениями стали Roblox, PUBG: Battlegrounds и Mobile Legends.

Больше всего потребляемого трафика приходится на онлайн-платформу для создания игр Roblox. За год посещаемость ресурса выросла на 68%. На втором месте находится шутер PUBG: Battlegrounds. В 2023 году абоненты играли в него в 2,6 раза активнее, чем годом ранее. Замыкает топ-3 в рейтинге игр с наибольшим расходом трафика многопользовательская игра Mobile Legends: Bang Bang, трафик которой увеличился на 72%. В число популярных игр также вошли War Thunder и World of Tanks.

Среди поколения зуммеров (возраст от 16 до 25 лет) самой популярной является игра PUBG: Battlegrounds, но больше всего трафик вырос на платформу для игр Garena+ — почти в 10 раз. А вот популярность League of Legends снизилась - игра опустилась в рейтинге на две позиции.

Среди зумеров в игры чаще играют юноши, чем девушки. Юношей в 2,5 раза больше. А в категории 25+ мужчин уже больше женщин всего на 11%.

При этом есть целый ряд игр, в которых лидируют женщины. Это Roblox, Minecraft, Genshin Impact, игра жанра «три в ряд» Gardenscapes и шутер WarFriends.

Самым популярным смартфоном для мобильных игр оказался Apple iPhone 11. Также в первую пятерку вошли Xiaomi Redmi 9A и Redmi 9C, Samsung Galaxy A12 и Xiaomi POCO X3 Pro. Среди планшетов, используемых для мобильных игр, наиболее популярны Samsung Galaxy Tab A7 Lite, Galaxy Tab A7, Galaxy Tab A8, Galaxy Tab A 8.0 и Huawei Mediapad T3 10.

*Исследование проводилось по данным за 2023 год, на основе обезличенных данных абонентов Yota.