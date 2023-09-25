Жителям Ростовской области рассказали, как работают «умные» счетчики

Новые счетчики передают показания в режиме реального времени Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Ростовской области могут поставить в квартирах «умные» счетчики, если прежний прибор учерта вышел из строя или истек его срок годности. За 8 месяцев 2023 года смонтировали уже 6,5 тысячи таких аппаратов, рассказали в «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

- Подобные счетчики представляют собой новый этап в учете электроэнергии. В их конструкции использованы современные технологии, которые позволяют фиксировать, хранить и передавать показания в режиме реального времени, - пояснили жителям региона.

Специалисты добавили, что после установки «умный» прибор потребует «подключения к интеллектуальной системе учета электроэнергии». О начале работы устройства клиента «должны уведомить в квитанции за ресурс».

Добавим, ранее губернатор Василий Голубев предложил провести в регионе амнистию по долгам за капремонт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тысячи жителей Ростова останутся без электричества в последнюю неделю сентября

В Ростове-на-Дону с 25 по 29 сентября 2023 года ожидаются массовые отключения электричества (подробности)