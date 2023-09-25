В Ростовской области появится пособие для вузов по истории казачества

Соответствующая литература будет разработана и для кадетских корпусов.

В Ростовской области ученые работают над созданием учебника по истории и культуре российского казачества. Большую часть работ в этом направлении провели историки ЮФУ. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Сейчас текст пособия уже готов. Осталось подготовить раздел «Казачество на защите интересов России и ее союзников в XXI веке». И здесь особое внимание будет обращено на роль российских казаков в СВО.

– Несмотря на то что учебник готовится для вузов, он будет хорошим подспорьем для педагогов казачьих кадетских образовательных учреждений и школ со статусом «казачья», - подчеркнул заместитель губернатора Сергей Бодряков.

В ближайшее время планируется разработать учебно-методическую литературу по истории и культуре казачества для детских садов, школ и кадетских корпусов.

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