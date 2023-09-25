В Ростовской области лжеводитель из ФСБ выманил у предпринимателя 2 млн рублей

Жертвой злоумышленника стал руководитель оборонного предприятия из Таганрога. Фото: Даниил ОПАРИН

В Ростовской области псевдосотрудник Федеральной службы безопасности выманил у предпринимателя два миллиона рублей. Его жертвой оказался не один предприниматель, сообщает пресс-служба УФСБ.

- Оперативники установили, что указанный гражданин представлялся полковником ФСБ России, водителем одного из руководителей ведомства и предлагал заинтересованным предпринимателям помощь в решении вопросов с органами государственной власти, – прокомментировали в ведомстве.

Например, жертвой злоумышленника стал руководитель оборонного предприятия из Таганрога. Нарушитель пообещал мужчине, что тот не будет привлекаться к уголовной ответственности, если заплатит больше 2 миллионов рублей. Предприниматель с условием согласился и деньги передал.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в мошенничестве. Если вина мужчины будет доказана, ему может грозить лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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