В Ростовской области для пенсионеров прошли лекции по финансовой грамотности и кибербезопасности . Фото: ru.freepik.com

На базе библиотек Ростовской области прошли лекции по финансовой грамотности и кибербезопасности для пенсионеров. Их посетило более 550 участников, живущих в районных центрах. Лекции стали очередным совместным мероприятием Сбера и «Союза пенсионеров Дона».

На обучающих мероприятиях сотрудники банка ответили на все вопросы слушателей. Особый интерес у людей старшего возраста вызвала тема кибербезопасности и телефонного мошенничества.

Как сообщают специалисты, в отличие от мошенников, сотрудники банка никогда не запрашивают данные карт, пароли и коды, они не переключают клиентов на «робота», которому якобы необходимо продиктовать пароли или номера карт. Кроме того, банковские работники не предлагают клиенту под видом спасения его средств перевести деньги на «защищенный счет».

Во время занятий специалисты рассказывали, что клиент не должен совершать никаких операций по инструкциям звонящего. А в случаях, когда кто-то просит у клиента данные карты или пароль из СМС-сообщений, следует сразу закончить разговор. Если мошенник все-таки смог выудить у клиента какую-то информацию, нужно немедленно позвонить в банк и сообщить о случившемся.