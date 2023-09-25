В Батайске решили проблему обманутых дольщиков

Новоселы получили ключи от своих долгожданных квартир. Фото: пресс-служба администрации г. Батайска

В Батайске Ростовской области теперь нет обманутых дольщиков, сообщили в городской администрации. Так, последним из них на днях вручили ключи от квартир в только что сданном многоквартирном доме.

- Открыли дом по улице Коммунистическая, 188 а. Квартиры в нем будущие жильцы ждали шесть лет, так как предыдущий застройщик не выполнил взятые на себя обязательства, - сообщил глава администрации Батайска Роман Волошин.

Роман Волошин, глава администрации города Батайска. Фото: пресс-служба администрации г. Батайска

В 2021 году компания ООО СЗ «Твой Дом» принялась достраивать проблемный объект. Высотку сдали в эксплуатацию в сжатые сроки.

Отметим, что с 2017 года в Батайске в специальный реестр было включено 11 объектов и шесть потенциально проблемных домов. За последующие шесть лет проблему обманутых дольщиков удалось полностью решить. Таким образом, все 1016 человек, пострадавших в свое время от недобросовестных застройщиков, получили свое жилье или компенсацию.